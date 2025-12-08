Реклама

14:35, 8 декабря 2025

Молчание Зеленского по мирному плану США объяснили

Взгляд: Зеленский не комментирует мирный план США до встречи с лидерами ЕС
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Peter Morrison / AP

Президент Украины Владимир Зеленский не комментирует новую редакцию мирный план США из-за предстоящей встречи с лидерами Евросоюза. Об этом заявил газете «Взгляд» политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Последний явно ознакомился с документом. Другое дело, что он (Владимир Зеленский — прим. «Ленты.ру») придерживается тактики, согласно которой лучше избегать четкой реакции на инициативу до переговоров с европейскими "друзьями"», — объяснил он.

Лукьянов напомнил, что в понедельник в Лондоне пройдет встреча Зеленского с европейскими лидерами. Telegram-канал «Интерфакс-Украина» сообщил, что украинский лидер прибыл в столицу Великобритании.

В субботу, 6 декабря, прошли переговоры президента Украины со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Американский лидер Дональд Трамп позднее заявил, что Зеленский пока не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном.

