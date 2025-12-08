Жителей Подмосковья предупредили о морозах

Синоптик Тишковец: Морозы придут в Подмосковье 14 декабря

В Подмосковье грядут морозы. Когда их ждать столичным жителям, агентству РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Холода ожидаются в воскресенье, 14 декабря, что, как отметил синоптик, совпадает с началом зимы по старому календарю. «В воскресенье, в тылу мощного циклона, "провалит Арктика"», — сказал Тишковец. К этому времени в Московскую область придет холодный фронт, сформировавшийся над Ледовитым океаном. Вследствие этого в ночные часы температура опустится до минус 7-12 градусов, а на востоке региона столбики термометров достигнут отметки 15 градусов ниже нуля. Днем ожидается от минус 6 до минус 11 градусов, предупреждает метеоролог. Такие морозы, согласно его прогнозам, будут сопровождаться недолгими снегопадами и метелями. На дорогах могут образоваться снежные заносы, подчеркнул Тишковец.

Ранее москвичей предупредили об очередной волне потепления. Если до среды, 10 декабря, температура будет держаться у нулевой отметки, а днем — в районе плюс 1 градуса, то с четверга до конца недели она вырастет до плюс 4-плюс 5 градусов. Выше нуля она будет сохраняться и по ночам.