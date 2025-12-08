Реклама

07:29, 8 декабря 2025

На Украине раскрыли коррупционную схему с участием Ермака

ТАСС: Ермак участвовал в воровстве выделенных Западом денег на подземные школы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / File Photo / Reuters

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак освоил выделенные странами Запада деньги на строительство подземных школ вместе с председателем Запорожской областной государственной администрации (ЗОВА) Иваном Федоровым. Информацию об этом раскрыл представитель пророссийского подполья в интервью ТАСС.

«Подземные школы, которые глава ЗОВА вознамерился построить, — обычный распил денег. Постройку школ спонсировали из Запада. Примерно 50-60 процентов было украдено сразу же. Причем в схеме принимал участие Ермак», — сообщил он.

По его словам, украинские силовики только сейчас начали расследовать данную коррупционную схему.

До этого Ермака заметили в центральном офисе Службы внешней разведки. Там для него могут готовить документы прикрытия для осуществления побега с Украины.

