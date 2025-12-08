Над двумя российскими городами раздались громкие взрывы

Shot: Над Саратовом и Энгельском прогремели взрывы

В небе над Саратовом и Энгельсом прогремели громкие взрывы. Об этом информирует Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, всего прозвучало около пяти взрывов. Сообщается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников на регион.

Информация о пострадавших и последствиях пока не поступала.

Ранее стало известно об атаке украинских дронов на Волгоград. По данным Mash, обломки беспилотника попали в жилой дом, начался пожар. Никто не пострадал.