02:17, 8 декабря 2025Россия

Над двумя российскими городами раздались громкие взрывы

Shot: Над Саратовом и Энгельском прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В небе над Саратовом и Энгельсом прогремели громкие взрывы. Об этом информирует Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, всего прозвучало около пяти взрывов. Сообщается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников на регион.

Информация о пострадавших и последствиях пока не поступала.

Ранее стало известно об атаке украинских дронов на Волгоград. По данным Mash, обломки беспилотника попали в жилой дом, начался пожар. Никто не пострадал.

