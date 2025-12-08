Напавшая с ножом на сожителя россиянка захотела избежать ответственности

В Свердловской области женщина, напавшая с ножом на сожителя, хотела дать взятку

В Свердловской области женщина, напавшая с ножом на сожителя, хотела дать взятку, чтобы избежать ответственности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Женщина проходит обвиняемой по статьям 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и 30, 291 («Покушение на дачу взятки») УК РФ. Расследование дела завершено, оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

11 ноября пара выпивала вместе. Во время распития алкоголя между ними произошел конфликт, в результате которого женщина схватила нож и ударила им сожителя. Она сразу же позвонила в скорую, а затем была доставлена в отдел полиции. Опасаясь уголовной ответственности, она попыталась подкупить одного из старших офицеров, но тот отказался брать деньги.

По словам начальника пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых, пара жила вместе около 10 лет. Конфликт произошел из-за оскорблений со стороны сожителя. В качестве взятки женщина предлагала деньги, которые она незадолго до этого взяла у своего брата.

