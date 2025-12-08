Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:47, 8 декабря 2025Силовые структуры

Напавшая с ножом на сожителя россиянка захотела избежать ответственности

В Свердловской области женщина, напавшая с ножом на сожителя, хотела дать взятку
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

В Свердловской области женщина, напавшая с ножом на сожителя, хотела дать взятку, чтобы избежать ответственности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Женщина проходит обвиняемой по статьям 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и 30, 291 («Покушение на дачу взятки») УК РФ. Расследование дела завершено, оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

11 ноября пара выпивала вместе. Во время распития алкоголя между ними произошел конфликт, в результате которого женщина схватила нож и ударила им сожителя. Она сразу же позвонила в скорую, а затем была доставлена в отдел полиции. Опасаясь уголовной ответственности, она попыталась подкупить одного из старших офицеров, но тот отказался брать деньги.

По словам начальника пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых, пара жила вместе около 10 лет. Конфликт произошел из-за оскорблений со стороны сожителя. В качестве взятки женщина предлагала деньги, которые она незадолго до этого взяла у своего брата.

Ранее в Москве был задержан мужчина, изрезавший ножом отчима и решивший расправиться с матерью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались об итогах работы США и Украины

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    Россиянин получил 20 лет колонии за собранные данные номеров оператора связи

    На территории турецкого курорта произошло землетрясение

    Российский школьник оказался в больнице после подзатыльника от учителя

    Легендарный советский бренд возобновил производство

    Армия России взяла под контроль центр Северска

    Совершавшая покупки на борту самолета стюардесса целый год обманывала авиакомпанию

    Раскрыта позиция российских военных по делу подвергнутого пыткам военкора Бентли

    В России высказались о тупике в переговорах о мире на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok