Депутат Соболев: Германия и Франция станут инициаторами в случае войны с Россией

Германия и Франция станут инициаторами возможной войны Европы с Россией. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболе, чьи слова приводит News.ru.

«Пока просматриваются два инициатора — это Германия и Франция. Но я думаю, Великобритания не отстанет. Этот туманный Альбион несколько в стороне, но тоже вроде как настроен начать конфликт», — пояснил депутат.

Он напомнил, что и Наполеон Бонапарт, и Адольф Гитлер объединяли усилия перед нападением на Россию. При этом, отметил парламентарий, речь идет о борьбе за российские ресурсы, поэтому Москве нельзя рассчитывать на то, что США будут на ее стороне.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз (ЕС) планирует принять Украину в состав объединения к 2030 году, что может привести к началу прямого военного конфликта с Россией. Он также напомнил, что конфликт на территории одного из государств-членов ЕС автоматически обязывает другие страны объединения присоединиться к нему.