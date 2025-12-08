Реклама

Мир
13:00, 8 декабря 2025Мир

Нидерланды объявили о новых планах поддержки Украины

Reuters: Нидерланды выделят Украине 700 миллионов евро в 2026 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Власти Нидерландов выделят 700 миллионов евро на поддержку Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Reuters.

«Нидерланды выделят Украине еще 700 миллионов евро на военную поддержку в первом квартале 2026 года», — передает агентство со ссылкой на правительство страны.

Ранее голландские волонтеры передали Украине советский спортивно-тренировочный самолет Як-52. Его приобрели за 78 тысяч долларов.

В декабре исполняющий обязанности министра по вопросам миграции и предоставления убежища в Нидерландах Мону Кейзер объявила, что королевство намерено закрыть центры приема беженцев с Украины «как можно скорее», так как их содержание очень дорого обходится бюджету.

