Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:04, 8 декабря 2025Забота о себе

Объяснена опасность использования подручных предметов для анальной мастурбации

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Проктолог Данило Муньос предупредил, что использование подручных предметов вместо секс-игрушек во время анальной мастурбации опасно для здоровья. Его слова приводит издание Metropoles.

Муньос утверждает, что некоторые женщины отдают предпочтение подручным предметам, так как боятся общественного порицания и не могут сходить в эротический магазин, чтобы выбрать секс-игрушку. Однако использование различных бытовых предметов для этого вида мастурбации чревато травмами прямой кишки, кровотечением, перфорацией и даже необходимостью хирургического вмешательства, подчеркнул доктор.

Материалы по теме:
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Кроме того, он дал несколько советов женщинам, которые все же решились приобрести секс-игрушку. Так, она должна иметь расширенное основание или ручку, которые предотвращают застревание в прямой кишке. Что касается материалов, отдавать предпочтение необходимо качественному силикону, нержавеющей стали или закаленному стеклу, объяснил специалист.

Ранее медсестра Сара Мулиндва рассказала, почему возникает глухота после оргазма. Одной из причин она назвала изменение давления в ухе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Елену Зеленскую заподозрили в коррупции. Как жена президента Украины оказалась замешана в деле Миндича?

    В Европе прошел неонацистский марш

    В США предупредили Украину о «горькой пилюле»

    Ермаку назвали способ сбежать с Украины

    Украинский город атакован третью ночь подряд

    В США начали говорить о превентивном ударе по России

    Известная актриса снялась в прозрачном наряде у рождественской елки

    Объяснена опасность использования подручных предметов для анальной мастурбации

    Россиянам назвали самые популярные схемы мошенников в преддверии праздников

    В США проведут тайную встречу двух стран по восстановлению отношений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok