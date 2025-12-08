Объяснена опасность использования подручных предметов для анальной мастурбации

Проктолог Данило Муньос предупредил, что использование подручных предметов вместо секс-игрушек во время анальной мастурбации опасно для здоровья. Его слова приводит издание Metropoles.

Муньос утверждает, что некоторые женщины отдают предпочтение подручным предметам, так как боятся общественного порицания и не могут сходить в эротический магазин, чтобы выбрать секс-игрушку. Однако использование различных бытовых предметов для этого вида мастурбации чревато травмами прямой кишки, кровотечением, перфорацией и даже необходимостью хирургического вмешательства, подчеркнул доктор.

Кроме того, он дал несколько советов женщинам, которые все же решились приобрести секс-игрушку. Так, она должна иметь расширенное основание или ручку, которые предотвращают застревание в прямой кишке. Что касается материалов, отдавать предпочтение необходимо качественному силикону, нержавеющей стали или закаленному стеклу, объяснил специалист.

