Экономика
13:38, 8 декабря 2025Экономика

Объявлены цены на новый Changan CS75 Plus в России

Changan начал продажи нового CS75 Plus в России по цене от 4,09 млн рублей
Светлана Ходос

Фото: пресс-служба Changan

Компания Changan объявила старт продаж кроссовера CS75 Plus четвертого поколения на российском рынке. Автомобиль получил кардинально переработанную внешность, более мощный двигатель и полный привод. Об этом редакции Lenta.ru сообщили в пресс-службе бренда.

Паркетник оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 235 лошадиных сил и 390 ньютон-метров крутящего момента — это на 9 сил и 10 ньютон-метров больше, чем у дореформенной версии. Сочетаются с агрегатами 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия и полный привод на базе муфты BorgWarner.

Фото: пресс-служба Changan

Оснащение базовой комплектации Luxe включает в себя виртуальную панель приборов, экран медиасистемы и дисплей для переднего пассажира общей диагональю 37 дюймов, а также фирменную телематику, встроенный навигатор на базе «Яндекс Авто» и сервисы VK Музыка. Кроме того, модель оборудована двухзонным климат-контролем, камерой панорамного обзора, полным комплектом подогревов, адаптивным круиз-контролем, беспроводной зарядкой для смартфона.

Стоимость Changan CS75 Plus в России начинается от 4 099 900 рублей.

Цены на топовую версию Tech стартуют с отметки 4 249 900 рублей. Такая машина, помимо прочего, оборудована акустикой Pioneer с 14 динамиками, системой автоматической парковки, распознаванием дорожных знаков, ограничителем скорости и сиденьями с функцией массажа и вентиляции, технологией Zero Gravity и выдвижной оттоманкой на пассажирском кресле.

Changan входит в тройку лидеров на российском рынке. При этом спрос на грузовики в нашей стране заметно сократился.

