Обслуживавший телефонные терминалы россиянин попал под следствие

В Подмосковье задержали пособника иностранных телефонных мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 274.3 («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции») УК РФ.

По данным ведомства, мужчине в одном из мессенджеров поступило предложение о работе. Он должен был устанавливать и поддерживать работоспособность оборудования, используемого зарубежными мошенниками для обзвона россиян.

Для этого кураторы сняли несколько квартир в Электростали и дистанционно предоставили фигуранту оборудование с сим-картами. Работать он начал в ноябре 2024 года, а для усложнения обнаружения точек периодически перемещал терминалы.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. При обыске было изъято два GSM-шлюза и 600 сим-карт. Проведенное исследование оборудования показало, что с одного из изъятых терминалов ежедневно совершалось более тысячи звонков.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

