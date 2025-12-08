Реклама

22:15, 8 декабря 2025Россия

Песков призвал вести переговоры по Украине за закрытыми дверями

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил телеканалу «Россия 1», что работа по украинскому урегулированию является очень сложной. Его слова приводит РИА Новости.

Пескову задали вопрос, означает ли встреча европейских лидеров с украинским лидером Владимиром Зеленским и заявления президента США Дональда Трампа о его недовольстве главой Украины, что урегулирование конфликта затягивается.

«Не думаю, что это означает что-то. Это означает, что ведется очень сложная работа, она должна вестись за закрытыми дверями», — призвал он.

Ранее Песков заявил, что Москва пока не знает итогов переговоров США и Украины во Флориде. «Когда узнаем, тогда будет понятно, как двигаться и куда дальше», — подчеркнул представитель Кремля.

