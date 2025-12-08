Полицейский помог медикам в доставке россиянина в больницу и получил по лицу

На Сахалине пациент избил полицейского в скорой и поехал вместо больницы в отдел

Следователи возбудили уголовное дело против 35-летнего жителя Южно-Сахалинска, который напал на полицейского в машине скорой помощи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Сахалинской области.

По версии следствия, все произошло в ночь с 5 на 6 декабря. Полицейский находился в машине скорой и помогал медикам доставить буйного мужчину в больницу. В какой-то момент дебошир набросился на силовика и ударил его по лицу — его задержали и доставили в отдел.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ. Ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее пьяный российский школьник, убегая от погони на квадроцикле, сбил полицейского в Кирове.