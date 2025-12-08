Польскую организацию признали террористической в России

Генеральная прокуратура (ГП) России признала террористической организацию «Съезд народных депутатов». Об этом сообщает ТАСС.
Лидером организации «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) является бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (включен Минюстом в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).
ФСБ возбудила в отношении него уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти. Следствие считает, что целью создания «Съезда народных депутатов» в ноябре 2022 года было насильственное изменение конституционного строя России. В период с 2022 по 2024 год Пономарев провел семь сессий, на которых было принято более 30 антиконституционных актов.
Также против Пономарева возбуждено несколько уголовных дел по статьям о государственной измене, участии в террористической организации и публичных призывах к терроризму.
