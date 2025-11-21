Генпрокурор России увидел терроризм в деятельности польской организации

Генпрокурор РФ потребовал признать террористическим «Съезд народных депутатов»

Генпрокурор России Александр Гуцан потребовал признать террористической польскую организацию «Съезд народных депутатов» и запретить ее деятельность на территории России. Об этом сообщает сайт Минюста России.

Верховный суд России назначил на 8 декабря рассмотрение иска главы надзорного ведомства.

Лидером организации «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) является бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (включен Минюстом в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

ФСБ возбудила в отношении него уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти. Следствие считает, что целью создания «Съезда народных депутатов» в ноябре 2022 года было насильственное изменение конституционного строя России. В период с 2022 по 2024 год Пономарев провел семь сессий, на которых было принято более 30 антиконституционных актов.

Также против Пономарева возбуждено несколько уголовных дел по статьям о государственной измене, участии в террористической организации и публичных призывах к терроризму.

Следственный комитет России объявил его в международный розыск. Завершено расследование по делу об оправдании терроризма и распространении ложной информации о Российской армии. По версии следствия, находясь на территории Украины в 2022 году, экс-депутат дал интервью, в котором привел ложные сведения о действиях Вооруженных сил РФ и оправдывал террористическую деятельность.