Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:07, 21 ноября 2025Силовые структуры

Генпрокурор России увидел терроризм в деятельности польской организации

Генпрокурор РФ потребовал признать террористическим «Съезд народных депутатов»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Seleznev Pavel / News.ru / Globallookpress.com

Генпрокурор России Александр Гуцан потребовал признать террористической польскую организацию «Съезд народных депутатов» и запретить ее деятельность на территории России. Об этом сообщает сайт Минюста России.

Верховный суд России назначил на 8 декабря рассмотрение иска главы надзорного ведомства.

Лидером организации «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) является бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (включен Минюстом в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

ФСБ возбудила в отношении него уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти. Следствие считает, что целью создания «Съезда народных депутатов» в ноябре 2022 года было насильственное изменение конституционного строя России. В период с 2022 по 2024 год Пономарев провел семь сессий, на которых было принято более 30 антиконституционных актов.

Также против Пономарева возбуждено несколько уголовных дел по статьям о государственной измене, участии в террористической организации и публичных призывах к терроризму.

Следственный комитет России объявил его в международный розыск. Завершено расследование по делу об оправдании терроризма и распространении ложной информации о Российской армии. По версии следствия, находясь на территории Украины в 2022 году, экс-депутат дал интервью, в котором привел ложные сведения о действиях Вооруженных сил РФ и оправдывал террористическую деятельность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина высказалась о мирном плане Трампа на заседании СБ ООН

    Таксисты-мигранты устроили беспорядки на российском автовокзале

    Гоблин пожаловался на испортившуюся черную икру

    Курс биткоина резко опустился

    В Госдуме оценили взятие по контроль Купянска

    Международный аэропорт России ввел ограничения на полеты

    В тундре на севере России пропала семья с четырьмя маленькими детьми

    Американская гимнастка Байлз рассказала об увеличении груди

    МИД Китая высказался о поставках летальных вооружений сторонам конфликта на Украине

    Российская супермодель обнажила грудь для иностранного глянца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости