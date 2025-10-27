Силовые структуры
Созданную в Польше организацию Ильи Пономарева могут признать террористической

Верховный суд рассмотрит запрет организации «Съезд народных депутатов»
Владимир Седов
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Верховный суд России поступил иск о запрете и признании террористической организации «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych). Об этом «Ленте.ру» рассказали в Верховном суде России.

Лидером организации является бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (включен Минюстом в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Суд рассмотрит иск о запрете деятельности организации на территории России.

Ранее МВД объявило в розыск бывшего сотрудника радиостанции «Эхо Москвы» Александра Плющева (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

