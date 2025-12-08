Принц Уильям задумал разрушить старую праздничную традицию королевской семьи

Принц Уильям решил разрушить традицию королевской семьи с шуточными подарками

Будущий король Великобритании принц Уильям захотел отказаться от старой рождественской традиции королевской семьи. Об этом пишет Daily Mail.

Согласно информации инсайдеров, старший сын Карла III задумал переосмыслить старую праздничную забаву, когда члены королевской семьи собираются в Сандрингемском дворце на Рождество и вручают друг другу шуточные дешевые подарки в соответствии с положением в иерархии престолонаследия. Глава семьи, когда-то королева Елизавета II, а затем Карл III, дарили подарки сначала старшим членам семьи, а затем по нисходящей тем, кто стоит дальше в линии престолонаследия. Соответственно, младшим родственникам приходится долго ждать в очереди, чтобы забрать свой подарок.

Как заявил источник Daily Mail, принц Уильям никогда не любил семейные традиции, завязанные на иерархии, и собирается отменить подобное вручение подарков, как только станет королем. Инсайдер отметил, что старшему сыну Карла III гораздо ближе демократические порядки, которых придерживаются в семье его супруги Кейт Миддлтон.

Издание отмечает, рождественские ужины в Сандрингемском дворце — одни из самых строгих мероприятий в жизни королевской семьи, где все подчинено строгой иерархии. В частности, самых младших родственников размещают в комнатах для прислуги, в то время как старшие находятся ближе к монарху.

Ранее сообщалось, что принц Уильям задумал радикально изменить монархическую традицию после своего восшествия на престол. В частности, он якобы намерен лишить королевских титулов всех родственников, которые не выполняют официальные обязанности.

