РАТК: В 2025-м производство алкоголя в России сократилось на 6,7 процента

С января по ноябрь 2025 года производство алкоголя в России сократилось на 6,7 процента. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы по контролю за алкогольными табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль, РАТК) сообщает газета «Ведомости».

Объем выпуска спиртного без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи снизился до 158,5 миллиона декалитров (дал). Производство алкоголя крепче девяти процентов уменьшилось на 3,5 процента, достигнув 104 миллиона дал. Так, выпуск водки и коньяка сократились на фоне повышения объемов производства ликеро-водочной продукции.

Выпуск виноградного вина увеличился на 11,6, а игристых вин — на 8,2 процента. В то же время в сегменте слабоалкогольной продукции падение составило 86,3 процента.

В начале декабря стало известно, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, бренди и коньяк с января 2026 года вырастут. Минимальная цена бутылки водки объемом 0,5 литра вырастет на 17,1 процента и составит 409 рублей. В свою очередь МРЦ на бренди может вырасти на 28 процентов (до 605 рублей). Также на 16 процентов (до 755 рублей) подорожают коньяк и виски.

В ноябре 2025 года потребление алкоголя в России стало минимальным с 1997 года. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в апреле 2025 года показатель потребления спиртных напитков составил 8,32 литра на душу населения за последний год. В ноябре его уровень снизился до 7,63 литра.