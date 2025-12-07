Реклама

Россия
14:34, 7 декабря 2025Россия

Потребление алкоголя в России стало минимальным

Потребление алкоголя в России стало минимальным почти за 30 лет
Екатерина Ештокина

Фото: journey601 / Shutterstock / Fotodom  

Потребление алкоголя в России в ноябре 2025 года стало минимальным с 1997 года. Соответствующие данные публикует РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Так, отмечается, что в апреле 2025 года показатель потребления спиртных напитков составил 8,32 литра на душу населения за последний год. При этом в ноябре его уровень снизился до 7,63 литра. Аналогичные цифры в последний раз были почти 30 лет назад, в 1997-1998 годах.

Уточняется, что меньше всего алкоголя покупают на Северном Кавказе. Так, в Чечне уровень составил 0,11 литра на человека, в Ингушетии — 0,63 литра, в Дагестане — 0,89 литра, в Кабардино-Балкарии — 2,16 литра, в Карачаево-Черкесии — 2,59 литра.

В то же время москвичи в ноябре выпивали 4,76 литра алкоголя, в Санкт-Петербурге — 6,28 литра. В Новосибирской области за год было употреблено 8,35 литра на человека, в Свердловской — 10,34 литра, в Татарстане — 8,27 литра.

Ранее в декабре Минздрав поддержал идею предупреждать о вреде алкоголя на бутылках.

