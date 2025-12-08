Путин поставил правительству России шесть задач

Путин поставил правительству шесть системных задач на 2026 год

Президент России Владимир Путин поставил правительству шесть системных задач на 2026 год. Поручения глава государства озвучил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, трансляцию которого Кремль вел в Telegram.

В качестве первой задачи президент поручил подготовить комплексные решения для перелома негативной демографической тенденции. Кроме того, Путин заявил о необходимости немедленно начать реализацию плана структурных изменений в экономике до 2030 года. Также должна измениться структура внешней торговли, став более технологичной.

«Четвертая системная задача, которую я хочу обозначить перед правительством и регионами на будущий год, - это обеление национальной экономики», — добавил Путин.

В рамках пятой задачи глава государства поручил правительству вовлекать компании из торговли, строительства, туризма и других сфер с высокой занятостью в проекты повышения производительности труда. Помимо этого, президент отметил важность того, чтобы российские инновации в сфере высоких технологий широко применялись во всех сферах жизни, а также системе госуправления и экономических и социальных отраслях. «Внедрение этих возможностей нужно поставить именно на поток, создать для этого дополнительные эффективные стимулы. И это шестая системная задача», — сказал Путин.

Ранее президент заявил о необходимости обратить внимание на людей с небольшими доходами. По его словам, этот вопрос имеет не только социально-политическое значение, но и экономическое.