Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:29, 8 декабря 2025Россия

Путин поставил правительству России шесть задач

Путин поставил правительству шесть системных задач на 2026 год
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поставил правительству шесть системных задач на 2026 год. Поручения глава государства озвучил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, трансляцию которого Кремль вел в Telegram.

В качестве первой задачи президент поручил подготовить комплексные решения для перелома негативной демографической тенденции. Кроме того, Путин заявил о необходимости немедленно начать реализацию плана структурных изменений в экономике до 2030 года. Также должна измениться структура внешней торговли, став более технологичной.

«Четвертая системная задача, которую я хочу обозначить перед правительством и регионами на будущий год, - это обеление национальной экономики», — добавил Путин.

В рамках пятой задачи глава государства поручил правительству вовлекать компании из торговли, строительства, туризма и других сфер с высокой занятостью в проекты повышения производительности труда. Помимо этого, президент отметил важность того, чтобы российские инновации в сфере высоких технологий широко применялись во всех сферах жизни, а также системе госуправления и экономических и социальных отраслях. «Внедрение этих возможностей нужно поставить именно на поток, создать для этого дополнительные эффективные стимулы. И это шестая системная задача», — сказал Путин.

Ранее президент заявил о необходимости обратить внимание на людей с небольшими доходами. По его словам, этот вопрос имеет не только социально-политическое значение, но и экономическое.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком много поваров на кухне». В США пришли в ужас от стратегии Трампа по Украине. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Кремль поприветствовал решение США по Украине

    Москвичам рассказали о вероятности формирования снежного покрова к Новому году

    Популярная российская блогерша столкнулась с преследованием

    Возлюбленная экс-главы МИД Украины станцевала в платье с глубоким декольте

    Путин поставил правительству России шесть задач

    Турист нарвался на штраф в десятки тысяч рублей за съемку одного видео в Дубае

    Врач предупредила об опасности блесток и аэрозольного снега в Новый год

    В России собрались исключить бесконтрольный вывоз рублей из страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok