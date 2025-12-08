Реклама

21:40, 8 декабря 2025Культура

Путин поздравил звезду «Я шагаю по Москве» с днем рождения

Путин направил звезде фильма «Я шагаю по Москве» Стеблову поздравления с юбилеем
Андрей Шеньшаков
Евгений Стеблов

Евгений Стеблов. Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Евгения Стеблова с 80-летним юбилеем. Соответствующая поздравительная телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

Глава государства поздравил Евгения Юрьевича с днем рождения, отметив его вклад в отечественную культуру. «Примите поздравления с 80-летним юбилеем», — говорится в тексте письма.

Также в обращении Путин назвал артиста талантливым и востребованным «не только на актерском поприще, но и в плодотворной педагогической и наставнической деятельности». Владимир Владимирович пожелал звезде всенародно любимого фильма «Я шагаю по Москве» здоровья, вдохновения и успехов.

Ранее стало известно, что народный артист России Евгений Стеблов высказался об идее ремейка культового советского фильма Никиты Михалкова «Я шагаю по Москве».

