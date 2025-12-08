Путину подарили вазу с надписью о воссоединении Украины с Россией

Симоньян подарила Путину вазу с надписью о воссоединении Украины с Россией

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян подарила президенту России Владимиру Путину вазу с надписью о воссоединении Украины с Россией. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

В ходе запуска телеканала RT India она рассказала Путину, что нашла вазу с изображением гетмана Богдана Хмельницкого и надписью «325 лет воссоединения Украины с Россией» в магазине индийского винтажа.

«Я не удержалась от того, чтобы ее купить и вам подарить. От нас, от телеканала», — сказала Симоньян. «Спасибо большое», — ответил президент.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл подробности о подаренных Путину особо ценных подарках. По его словам, президент хранит дома иконы, которые ему подарили бойцы СВО на день рождения.