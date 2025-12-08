Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:18, 8 декабря 2025Россия

Путину подарили вазу с надписью о воссоединении Украины с Россией

Симоньян подарила Путину вазу с надписью о воссоединении Украины с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян подарила президенту России Владимиру Путину вазу с надписью о воссоединении Украины с Россией. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

В ходе запуска телеканала RT India она рассказала Путину, что нашла вазу с изображением гетмана Богдана Хмельницкого и надписью «325 лет воссоединения Украины с Россией» в магазине индийского винтажа.

«Я не удержалась от того, чтобы ее купить и вам подарить. От нас, от телеканала», — сказала Симоньян. «Спасибо большое», — ответил президент.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл подробности о подаренных Путину особо ценных подарках. По его словам, президент хранит дома иконы, которые ему подарили бойцы СВО на день рождения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Елену Зеленскую заподозрили в коррупции. Как жена президента Украины оказалась замешана в деле Миндича?

    Ян оценил возможность реванша с Двалишвили

    Украину заподозрили в подготовке спецоперации против Рубио и Вэнса

    Путину подарили вазу с надписью о воссоединении Украины с Россией

    Раскрыто отношение покупательницы квартиры Долиной к ее обещанию вернуть деньги

    Карлсон ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине

    В Telegram появилась альтернатива входу по SMS

    Парижский Лувр затопило грязной водой

    Легендарный крокодил годами охотился на людей, пока его не изрешетили из ружей. Теперь в его угодьях снова находят жертв

    «Ты понимаешь, что натворил?» 45 лет назад убили Джона Леннона. Как произошло самое громкое убийство века?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok