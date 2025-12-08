Реклама

19:25, 8 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыты детали допроса расправившегося с первоклассником и его матерью в подмосковном ЖК

Подозреваемый в убийстве первоклассника и его матери в ЖК «Оранж Парк» арестован
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Суд арестовал 32-летнего подозреваемого в жестокой расправе над первоклассником и его матерью в подмосковном ЖК «Оранж Парк». Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. На допросе вину он признал. Следователю фигурант рассказал, что расправился с пострадавшими еще 4 декабря. По его словам, на преступление он решился из-за затяжного конфликта с матерью первоклассника. Мужчина заключен под стражу на срок до 6 февраля 2026 года.

По данным следствия, правоохранители провели у него обыск. В результате было обнаружено орудие преступления — молоток. Его изъяли, назначено проведение экспертизы.

Ранее в квартире в подмосковных Котельниках были обнаружены бездыханными местная жительница и ее шестилетний сын со следами жестокого избиения. У них множественные повреждения головы.

