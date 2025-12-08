Рэпер показал совместное с возлюбленной преображение и удивил зрителей

Рэп-исполнитель и блогер Seekah Lytess из Ипсвича, Англия, показал совместное с возлюбленной преображение и удивил зрителей. Соответствующее видео появилось в его TikTok-аккаунте.

В начале на размещенных кадрах музыкант и девушка предстали в полный рост с лишним весом. Мужчину запечатлели в черных шортах и с голым торсом, а его избранницу — в черном бра-топе и легинсах.

В конце ролика пара похвасталась результатами преображения. Так, они продемонстрировали стройные тела с мускулами и кубиками пресса. При этом рэпер вновь позировал в шортах. Его возлюбленная также надела облегающие мини-шорты и топ бордового цвета.

«Мы начали нашу трансформацию полгода назад. И это стоило каждого часа упорной работы. Физически и ментально мы теперь другие люди», — указал в подписи Seekah Lytess.

Видео набрало 5,3 миллиона просмотров. «У меня челюсть отвисла», «Шесть месяцев? Как?», «Безумный прогресс», «Это не может быть правдой, невероятно!» — заявили юзеры.

При этом некоторые пользователи предположили, что пара использовала препарат «Оземпик» для похудения. Однако музыкант указал, что преображение произошло только благодаря усиленным тренировкам и правильному питанию.

В ноябре в сети восхитились внешностью похудевшего на 83 килограмма американского певца Джейсона Брэдли Дефорда, известного как Jelly Roll.