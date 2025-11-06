Ценности
07:01, 6 ноября 2025Ценности

В сети восхитились внешностью похудевшего на 83 килограмма певца

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @miamusicmayhem / TikTok

В сети восхитились внешностью похудевшего на 83 килограмма американского певца Джейсона Брэдли Дефорда, известного как Jelly Roll. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте пользовательницы с никнеймом @miamusicmayhem.

40-летнего исполнителя запечатлели на сцене во время концерта в Австралии. Он предстал перед камерой в черной футболке, спортивных брюках и джинсовой рубашке. Также артист надел бейсболку козырьком назад.

Ролик с фрагментом выступления набрал 2,1 миллиона просмотров. «Теперь он выглядит таким здоровым!», «Действительно сильно похудел, мое уважение», «Выглядит великолепно», «Стал невероятно потрясающим», — заявили юзеры.

Известно, что ранее певец весил 245 килограммов. Чтобы похудеть, он изменил рацион и начал заниматься с персональным тренером.

Ранее в ноябре в сети также восхитились внешностью звезды «Интернов» Светланы Пермяковой в халате после похудения.

Свежая Россия
    Все новости