В сети восхитились внешностью похудевшего на 83 килограмма певца

В сети восхитились внешностью похудевшего на 83 килограмма американского певца Джейсона Брэдли Дефорда, известного как Jelly Roll. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте пользовательницы с никнеймом @miamusicmayhem.

40-летнего исполнителя запечатлели на сцене во время концерта в Австралии. Он предстал перед камерой в черной футболке, спортивных брюках и джинсовой рубашке. Также артист надел бейсболку козырьком назад.

Ролик с фрагментом выступления набрал 2,1 миллиона просмотров. «Теперь он выглядит таким здоровым!», «Действительно сильно похудел, мое уважение», «Выглядит великолепно», «Стал невероятно потрясающим», — заявили юзеры.

Известно, что ранее певец весил 245 килограммов. Чтобы похудеть, он изменил рацион и начал заниматься с персональным тренером.

