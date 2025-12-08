«Роскосмос» показал D15a

Российский спутник «Метеор-М» заснял второй крупнейший в мире айсберг D15a

Российский спутник «Метеор-М» заснял айсберг D15a, который ранее считался крупнейшим в мире. Соответствующее фото в своем Telegram-канале опубликовала госкорпорация «Роскосмос».

В комментарии в снимку уточняется, что космический аппарат зафиксировал айсберг в Море Содружества.

По данным Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), за три последних месяца А23а сократил свои размеры на 22 процента — до 1370 квадратных километров — и уступил первое место по площади айсбергу D15A, который откололся от шельфового ледника в январе 2016 года и в настоящее время находится недалеко от побережья Земли Принцессы Елизаветы в Восточной части Антарктиды.