Россиян научили продлевать жизнь новогодней елке

Бизнесмен Васильев: Обновление воды в подставке продлит жизнь новогодней елке

Опрыскивание веток три-четыре раза в неделю поможет продлить жизнь новогодней елке. Советы по этому вопросу россиянам дал строительный эксперт и гендиректор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев в разговоре с News.ru.

Эксперт отметил, что перед установкой праздничного дерева важно сделать косой срез ствола на пару сантиметров — за счет этого оно сможет впитывать больше воды. Помимо этого, полезно раз в пару дней опрыскивать ветки елки из пульверизатора, чтобы поддерживать влажность хвои и предотвращать преждевременное осыпание иголок. Наконец, для значительного продления жизни дерева стоит регулярно обновлять воду в подставке и добавлять туда специальный концентрат для хвойных растений.

Что касается подставки для елки, Васильев порекомендовал использовать металлическое либо пластиковое ведро с высокими бортами, заполненное песком, или специальные подставки, где ствол фиксируется специальными болтами. «С искусственной елкой все намного проще: после того, как вы достали ее из коробки, сперва уберите пыль с веток при помощи пылесоса с мягкой насадкой, а затем протрите ветки влажной тряпкой вдоль хвои. Разложите елку и расправьте ветви, придав ей пышность и желаемую форму», — подытожил бизнесмен.

Ранее кандидат физико-математических наук, нанотехнолог Татьяна Бахвалова предупредила россиян об опасности гирлянд с лампами накаливания.