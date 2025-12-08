Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:24, 8 декабря 2025Путешествия

Россиянам назвали топ-4 страны для новогоднего путешествия

Лидерами спроса на новогодние путешествия у россиян стали Узбекистан и Мальдивы
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: theislandexplorers.com / Shutterstock / Fotodom

Российским туристам назвали топ-4 страны для новогоднего путешествия в сезоне 2025-2026. Об этом рассказал «Известиям» коммерческий директор YouTravel.me Валерий Бритаус.

Так, лидерами спроса у соотечественников стали Узбекистан (24 процента), Мальдивы (15 процентов), Грузия (12 процентов) и Марокко (11 процентов). Бритаус уточнил, что особой популярностью пользуются азиатские направления — Юго-Восточную Азию запрашивают на 30 процентов больше путешественников, чем в 2024 году.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на пакетные туры в люксовые отели Египта на Новый год и зимние каникулы вырос в среднем на 20-25 процентов, а у некоторых туроператоров — в разы. В Ассоциации туроператоров России отметили, что шанс забронировать люксовый тур в Египет на Новый год у россиян еще остался.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин потребовал усилить контроль за наличными

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Раскрыта судьба одного из глав ЧВК «Вагнер»

    Жителей США предупредили о ненормальных опасных оленях

    Китайские производители смартфонов поиздевались над Apple

    Самолет сел из-за оказавшейся в двигателе птицы в США

    В США заверили в способности Трампа остановить конфликт на Украине

    В ВСУ могут мобилизовать еще минимум полмиллиона бойцов

    Нюша вышла в свет в ультракоротком платье

    США назвали единственной сверхдержавой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok