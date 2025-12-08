Россиянам назвали топ-4 страны для новогоднего путешествия

Лидерами спроса на новогодние путешествия у россиян стали Узбекистан и Мальдивы

Российским туристам назвали топ-4 страны для новогоднего путешествия в сезоне 2025-2026. Об этом рассказал «Известиям» коммерческий директор YouTravel.me Валерий Бритаус.

Так, лидерами спроса у соотечественников стали Узбекистан (24 процента), Мальдивы (15 процентов), Грузия (12 процентов) и Марокко (11 процентов). Бритаус уточнил, что особой популярностью пользуются азиатские направления — Юго-Восточную Азию запрашивают на 30 процентов больше путешественников, чем в 2024 году.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на пакетные туры в люксовые отели Египта на Новый год и зимние каникулы вырос в среднем на 20-25 процентов, а у некоторых туроператоров — в разы. В Ассоциации туроператоров России отметили, что шанс забронировать люксовый тур в Египет на Новый год у россиян еще остался.