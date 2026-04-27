08:07, 27 апреля 2026Россия

Раскрыты последствия мощнейшего удара ВСУ по Севастополю

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю в ночь с 25 на 26 апреля были повреждены десятки многоквартирных (МКД) и частных жилых домов. Последствия одного из самых мощных ударов ВСУ по городу раскрыл его губернатор Михаил Развожаев.

По словам чиновника, повреждения были зафиксированы в 34 МКД. «Также различные повреждения получили 17 частных домов, здание академии хореографии, два магазина и СТО», — заявил Развожаев. Он отметил, что поручил всем ответственным службам оперативно устранить последствия налета.

В ночь на 26 апреля Украина нанесла массированный удар по Севастополю. Город атаковали около 100 беспилотников. Губернатор Развожаев назвал налет мощнейшим.

По словам чиновника, ВСУ планировали запугать севастопольцев. Он призвал горожан записываться в мобильные группы для обороны города от налетов ВСУ.

