Будущую зарплату Малкина оценили

Эксперт заявил, что Малкину могут дать годичный контракт на 5 миллионов долларов

Эксперт по Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Дэвид Паньотта оценил будущую зарплату российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Его слова приведены в шоу Hello Hockey.

«Думаю, Малкину могут дать годичный контракт на пять миллионов долларов или что-то около того. В "Питтсбурге" все уладят. Ожидания такие, что он останется в команде и будет играть в следующем сезоне», — заявил Паньотта.

Сейчас Малкин зарабатывает 6,1 миллиона долларов в год. Он проводит последний сезон по текущему четырехлетнему контракту.

Ранее 39-летний форвард заявил, что не верит в завершение карьеры российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина после текущего сезона. Малкин сказал, что Овечкин остается голодным до игры и, по его мнению, проведет еще как минимум один сезон в НХЛ. Он также отметил, что рад любому матчу против Овечкина, назвав его величайшим снайпером в истории.