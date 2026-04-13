13:35, 13 апреля 2026Спорт

Малкин оценил вероятность завершения карьеры Овечкиным в этом сезоне

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Danny Wild-Imagn Images / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинc» Евгений Малкин оценил вероятность завершения карьеры соотечественником Александром Овечкиным из «Вашингтон Кэпиталс» в этом сезоне. Его слова приводит RMNB.

Малкин не верит, что Овечкин завершит карьеру уже в этом сезоне. Форвард заявил, что капитан «Вашингтона» остается голодным до игры и, по его мнению, проведет еще как минимум один сезон в НХЛ. Он также отметил, что рад любому матчу против Овечкина, назвав его величайшим снайпером в истории.

Ранее Овечкин высказался о продлении контракта с «Вашингтоном». Игрок отметил, что если ему поступит соответствующее предложение от руководства «Кэпиталс», он будет думать.

Контракт 40-летнего хоккеиста истекает в июне этого года. Он выступает за команду с 2005 года.

