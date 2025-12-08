Россияне бросились страховать жилье от потери

«Плюс»: Спрос на страхование жилье от потери вырос в 10 раз после дела Долиной

На фоне скандального дела с квартирой певицы Ларисы Долиной спрос на страхование жилья от потери в России вырос в десять раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сети «Самолет Плюс».

«Еще недавно сделки со страхованием титула были единичными, а в первую неделю декабря интерес к услуге вырос в семь-десять раз», — рассказали в пресс-службе. В сети объяснили, что титульное страхование защищает покупателя при оспаривании права собственности после заключения сделки.

Согласно прогнозам экспертов, при сохранении такой динамики сделки со страхованием титула могут занять до 70 процентов вторичного рынка.

Долина продала квартиру в Москве Полине Лурье за 112 миллионов рублей в 2024 году, поддавшись на уговоры мошенников. В суде певице удалось добиться аннулирования сделки и вернуть квартиру, при этом суд избавил ее от необходимости возвращать средства покупательнице. Ранее Лурье обратилась в Верховный суд, чтобы попытаться вернуть жилье.