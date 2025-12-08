Россияне нашли выгодную альтернативу банковским вкладам

Экономист Кабаков: Фондовый рынок оказался выгодной альтернативой депозитам

Одной из причин того, что россияне понесли деньги на фондовый рынок стало снижение привлекательности банковских вкладов. Об этом заявил директор по стратегии ИК «Финам», преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Ярослав Кабаков. Его процитировали «Известия».

Так он прокомментировал данные о том, что в III квартале розничные инвесторы внесли на брокерские счета 872 миллиарда рублей, что стало рекордным притоком с начала 2021 года. Как пояснил Кабаков, падение ставок по депозитам на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России вынудило население обратиться к альтернативным способам сохранения доходности. Как следствие, граждане заинтересовались облигациями, которые выигрывают от снижения ключевой ставки.

По мнению Кабакова, если регулятор продолжит идти выбранным курсом, то сохранится и приток денег на фондовый рынок.

«Уменьшение ставок традиционно увеличивает интерес к фондовому рынку, и при стабильной инфляции, относительно предсказуемой геополитике и сохранении привлекательной доходности по облигациям и дивидендным акциям рост может продолжиться», — констатировал экономист.

По информации Центрального банка в III квартале приток средств розничных инвесторов внесли на брокерские счета вырос на 52 процента, если сравнивать со II кварталом.