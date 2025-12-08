В России начала меняться структура потребления вина

«Ведомости»: Доля российского вина на местном рынке превысит 70 %

В России на фоне падения импорта вина растет потребление отечественной продукции, доля которой на местном рынке вскоре может превысить 70 процентов. Об этом сообщили «Ведомости».

Они обратили внимание, что, по данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), за первые девять месяцев 2025 года объем импорта вина в Россию упал на 26,5 процента, если сравнивать с показателями аналогичного периода прошлого года, и достиг 23,6 миллиона декалитров. Вместе с тем объем производства тихих вин с января по сентябрь вырос на 12 процентов, до 26,8 миллиона, а игристых — на десять процентов, до 12,2 миллиона дал. Кроме того, на десять процентов увеличился объем производства ликерных вин.

Растет и спрос на отечественное вино. Так, в январе-сентябре 2025 года в России реализовали 25 миллионов декалитров тихих вин местного производства. Это на девять процентов больше, чем в январе-сентябре 2024 года. Кроме того, на шесть процентов выросли продажи игристых вин.

Одним из факторов, меняющих структуру потребления вина в России, называют тарифную политику властей. Как отметили аналитики Infoline, в 2023 году пошлина на вина из недружественных стран выросла с 12,5 до 20 процентов, а в 2024 году — до 25 процентов. В Infoline полагают, что к 2029 году доля отечественных вин на российском рынке поднимется до 74 процентов.

Ранее сообщалось, что с 1 октября по 25 ноября 2025 года суммарное число покупок шампанского в российских магазинах выросло на десять процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го.