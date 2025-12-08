Реклама

09:28, 8 декабря 2025Россия

Россиянин сломал жене нос из-за остатков чистящего средства в раковине

Житель Омска сломал жене нос из-за остатков чистящего средства в раковине
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Омска сломал жене нос из-за остатков чистящего средства в раковине. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным российского издания, мужчина в один из дней вернулся с работы и обнаружил, что супруга, по его мнению, плохо оттерла от грязи духовку.

Горожанин накричал на возлюбленную и потребовал все исправить. После этого он отправился на тренировку по ММА.

Вечером муж пришел с букетом и извинился, но спустя несколько минут он заметил остатки шуманита (чистящее средство) в раковине, где жена отмывала решетку из духовки. По словам женщины, после этого избранник вышел из себя и набросился на нее с кулаками.

В больнице пострадавшей диагностировали закрытый перелом носа. Но поскольку она обратилась сразу же в медучреждение, а не в полицию, то травмы не были зафиксированы как побои. В больнице жену допросил участковый, после чего он вызвал к себе мужа. Тот отрицал, что покалечил женщину.

Супруга намерена пройти судмедэкспертизу и наказать обидчика.

Ранее стало известно, что житель Курской области избил бывшую жену гаечным ключом из-за новой девушки.

