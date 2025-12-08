Российская клиника ответила на обвинение в публикации обнаженных снимков пациентки

В клинике «Юхелф» заявили, что узнали о подавшей в суд пациентке из новостей

В уфимской клинике эстетической медицины «Юхелф», на которую пациентка подала в суд из-за публикации ее обнаженных фото, узнали о разбирательстве из новостей. Об этом заявил главврач учреждения Артур Султанбаев в беседе с Mash Batash, подробности которой приведены в Telegram.

В ответ на обвинения в адрес клиники ее представитель заверил, что россиянка подписала разрешение на публикацию снимков. По словам Султанбаева, о суде «Юхелф» никто не предупредил и заседание произошло без представителей учреждения. Он также подчеркнул, что фотографии уже удалены.

О том, что пациентка «Юхелф» обвинила клинику в публикации обнаженных фотографий, стало известно 8 декабря. По словам россиянки, она обратилась к специалистам за подтяжкой груди, которая обошлась в 112 тысяч рублей. После проведения операции снимки с результатами процедуры появились на страницах учреждения в соцсетях. При этом женщина заявила, что не давала согласия на публикацию. В результате клинику оштрафовали.

