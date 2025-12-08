Реклама

08:25, 8 декабря 2025

Российские войска ликвидировали офицеров ВСУ в Харьковской области

Российские военные сорвали переброску бойцов ВСУ в Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Российские военные сорвали переброску бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Отмечается, что нарушить ротацию удалось в районе населенного пункта Кирилловка. Украинские военные направлялись на участок фронта у села Хатнее. В результате атаки также были ликвидированы офицеры ВСУ.

«На харьковском направлении точным комплексным ударом по позициям противника в районе населенного пункта Кирилловка сорвана переброска резервов ВСУ на хатненский участок фронта. Есть потери среди офицерского состава», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ открыли огонь по отступающим из Купянска. Отмечается, что такой приказ отдало командование украинских войск.

    

