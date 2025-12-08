Реклама

20:34, 8 декабря 2025

Российский журналист-иноагент раскрыл удививший его случай в США

Журналиста Кучера в США удивил отказ сотрудницы полиции подчиниться ФБР
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Живущий в США российский журналист Станислав Кучер (внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказал об удивившем его в Америке случае. Историей он поделился в трансляции на YouTube.

По словам Кучера, ситуация произошла в 1996 году, когда он, будучи в США, должен был взять интервью у замдиректора ФБР. По прибытии к зданию журналист припарковался в неположенном месте, и приехавшая на место полицейская захотела выписать ему штраф.

Кучер предположил, что встречавшие его представители ФБР смогут убедить сотрудницу правоохранительных органов не выписывать штраф, однако полицейская отказалась им подчиниться. «Они говорят: "Мэм, простите, мы знаем, что это неположенное место, но вообще-то это наш гость, журналист из России, машина считай что наша". Она на них спокойно смотрит и говорит: "Извините, я буду вынуждена оштрафовать вашего гостя"», — описал беседу журналист.

В итоге Кучеру удалось уговорить полицейскую не штрафовать его взамен на то, что он переставит автомобиль. Как отметил журналист, произошедшее удивило его, поскольку, по его мнению, в России такой диалог между представителями силовых структур был бы невозможен.

Ранее Кучер назвал главное достоинство американцев. Он заявил, что в США люди готовы много работать и брать на себя ответственность.

