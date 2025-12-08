Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:32, 8 декабря 2025Наука и техника

Цены на все iPhone рухнули

SellCell: iPhone Air подешевел сильнее остальных смартфонов Apple за 3 месяца
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Вышедший 3 месяца назад iPhone Air подешевел на вторичном рынке больше остальных смартфонов Apple. Об этом сообщается в отчете SellCell.

Специалисты сервиса, занимающиеся скупкой и продажей смартфонов, проанализировали цены на все телефоны поколения iPhone 17. Антирекорд показал iPhone Air с накопителем 1 терабайт. При розничной цене в 1400 долларов (108 тысяч рублей) спустя 3 месяца его перепродавали в среднем за 731 доллар (56 тысяч рублей). То есть стоимость девайса рухнула на 47 процентов.

В топ-5 также попали другие новые смартфоны Apple, стоимость которых сильно изменилась при перепродаже. Ниже расположились iPhone Air с накопителем 512 гигабайт — 45 процентов, iPhone 17 Pro Max (2 терабайта) — 41,2 процента, iPhone 17 (512 гигабайт) — 40,8 процентов, iPhone Air (256 гигабайт) — 40,3 процента.

По данным SellCell, средний показатель амортизации смартфонов серии iPhone 17 за десять недель составил 34,6 процентов. Самая популярная на вторичном рынке модель — iPhone 17 Pro Max с накопителем 256 гигабайт — в среднем подешевела на 26,1 процента.

Специалисты заключили, что, как правило, самые быстро дешевеющие телефоны оказались и менее востребованными. «Увеличивающийся разрыв между iPhone Air и остальной линейкой устройств говорит об опасениях рынка относительно долгосрочной востребованности Air», — заметили эксперты.

Ранее стало известно, что на российском рынке изменилась цена на iPhone Air. На маркетплейсах он стал доступен за 70 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп разочаровался в Зеленском. Украинский лидер до сих пор не прочитал мирный план США

    Не желающим глотать сперму партнера женщинам предложили три горячие альтернативы

    Кремль раскрыл подробности о трансляции прямой линии Путина

    В Германии предложили последовать примеру Украины

    Вдоль границы Таиланда с Камбоджей начались боестолкновения

    В России обозначили порядок выплат для уволившихся пенсионеров

    Цены на все iPhone рухнули

    Десяткам беженцев из зоны СВО дали месяц на возвращение «откуда прибыли»

    Нарколог обратил внимание на несколько странных деталей в поведении Зеленского

    Стали известны траты США на Украину в 2026 и 2027 годах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok