Цены на все iPhone рухнули

SellCell: iPhone Air подешевел сильнее остальных смартфонов Apple за 3 месяца

Вышедший 3 месяца назад iPhone Air подешевел на вторичном рынке больше остальных смартфонов Apple. Об этом сообщается в отчете SellCell.

Специалисты сервиса, занимающиеся скупкой и продажей смартфонов, проанализировали цены на все телефоны поколения iPhone 17. Антирекорд показал iPhone Air с накопителем 1 терабайт. При розничной цене в 1400 долларов (108 тысяч рублей) спустя 3 месяца его перепродавали в среднем за 731 доллар (56 тысяч рублей). То есть стоимость девайса рухнула на 47 процентов.

В топ-5 также попали другие новые смартфоны Apple, стоимость которых сильно изменилась при перепродаже. Ниже расположились iPhone Air с накопителем 512 гигабайт — 45 процентов, iPhone 17 Pro Max (2 терабайта) — 41,2 процента, iPhone 17 (512 гигабайт) — 40,8 процентов, iPhone Air (256 гигабайт) — 40,3 процента.

По данным SellCell, средний показатель амортизации смартфонов серии iPhone 17 за десять недель составил 34,6 процентов. Самая популярная на вторичном рынке модель — iPhone 17 Pro Max с накопителем 256 гигабайт — в среднем подешевела на 26,1 процента.

Специалисты заключили, что, как правило, самые быстро дешевеющие телефоны оказались и менее востребованными. «Увеличивающийся разрыв между iPhone Air и остальной линейкой устройств говорит об опасениях рынка относительно долгосрочной востребованности Air», — заметили эксперты.

Ранее стало известно, что на российском рынке изменилась цена на iPhone Air. На маркетплейсах он стал доступен за 70 тысяч рублей.