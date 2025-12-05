Реклама

Наука и техника
09:02, 5 декабря 2025Наука и техника

iPhone Air подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone Air стал доступен в России за 70 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

На российском рынке изменилась цена на iPhone Air. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что в большинстве торговых сетях и на маркетплейсах ультратонкий аппарат Apple стоит около 80 тысяч рублей. При этом встречаются модели за 70 тысяч рублей и даже дешевле. «Такая разница в ценах объясняется тем, что небольшие магазины не платят комиссии маркетплейсам», — отметили авторы.

На старте продаж смартфон был доступен на российском рынке за 120 тысяч рублей. В ноябре стоимость iPhone Air снизилась до 70 тысяч рублей. При этом в США — на родине Apple — телефон стоит 999 долларов, или около 76 тысяч рублей.

Модель Air получила ультратонкий корпус из стекла и титана, 6,5-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц, процессор A19 Pro и 12 гигабайт оперативной памяти. Устройство оснащено только одной камерой разрешением 48 мегапикселей. Смартфон имеет аккумулятор емкостью 3149 миллиампер-часов.

В конце октября стало известно, что iPhone 16 подешевел в России до 53 тысяч рублей. «Смартфон iPhone 16 — единственный телефон из прошлогодней линейки Apple, который до сих пор официально продается», — описали устройство журналисты Hi-Tech Mail.ru.

