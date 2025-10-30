Наука и техника
18:43, 30 октября 2025

iPhone 16 подешевел в России

Андрей Ставицкий
Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Стоимость выпущенного в 2024 году iPhone 16 упала до 53 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты обратили внимание, что до выхода iPhone 17 цена прошлогоднего аппарата составляла около 62 тысяч рублей. Таким образом, он подешевел на 15 процентов. Также в августе стоимость телефон кратковременно снижалась до 55 тысяч рублей.

«Смартфон iPhone 16 — единственный телефон из прошлогодней линейки Apple, который до сих пор официально продается», — описали устройство авторы. Они отметили, что аппарат еще встречается в магазинах в новом состоянии.

Аппарат получил стеклянный корпус, 6,1-дюймовый OLED-дисплей, чип A18 и 8 гигабайт оперативной памяти. На задней панели гаджета находится камера разрешением 48 и 12 мегапикселей. Девайс имеет батарею емкостью 3561 миллиампер-часов. Новый iPhone 17 отличается от предшественника поддержкой частоты экрана 120 герц, наличием двойной камеры разрешением 48 мегапикселей и увеличенным до 256 гигабайт минимальным объемом встроенной памяти.

Ранее стало известно, что на российском рынке подешевел новый iPhone 17. В конце октября стоимость нового устройства на маркетплейсах упала до 87 тысяч рублей, хотя на старте продаж — в сентябре — его оценивали в 103 тысячи рублей.

