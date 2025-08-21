Наука и техника
15:24, 21 августа 2025Наука и техника

iPhone 16 рекордно подешевел

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 16 подешевел до 55 тысяч рублей в России
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Стоимость iPhone 16 рекордно снизилась на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты обратили внимание, что к концу лета iPhone 16 подешевел на российских марткеплейсах до 55 тысяч рублей. Последний раз цену на устройство фиксировали в конце июля — тогда стоимость базового смартфона Apple снижалась до 60 тысяч рублей. На старте продаж — в октябре 2024 года — новый iPhone оценивали в 114 тысяч рублей.

«Прогнозируем, что дальше цены будут снижаться медленнее, а новые устройства будет найти в продаже все сложнее, так как iPhone 17 вытеснит модель», — предсказали авторы. Скорее всего, Apple еще год будет официально выпускать iPhone 16.

Аппарат имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 герц, процессор A18 и 8 гигабайт оперативной памяти. Смартфон получил минимум 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели iPhone 16 расположена двойная камера с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 3561 миллиампер-часов.

В середине августа выяснилось, что iPhone 16 Plus впервые подешевел в России до 68 тысяч рублей. На старте продаж аппарата оценивали в 134 тысячи рублей.

    Все новости