12:55, 14 августа 2025Наука и техника

iPhone 16 Plus рекордно подешевел в России

iPhone 16 Plus впервые подешевел в России до 68 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wongsakorn 2468 / Shutterstock / Fotodom

Стоимость нового базового смартфона Apple с большим экраном рекордно снизилась на российском рынке. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Авторы медиа заметили, что стоимость iPhone 16 Plus на маркетплейсах впервые опустилась ниже 68 тысяч рублей. При этом в мае девайс был доступен за 80 тысяч рублей, а на старте продаж его оценивали в 134 тысячи рублей.

Журналисты подчеркнули, что 16 Plus, скорее всего, окажется последним из смартфонов линейки Plus. По слухам, осенью 2025 года на смену аппаратам с большим экраном придут устройства серии Air. «У россиян есть возможность приобрести все еще актуальную модель по выгодной цене», — говорится в материале.

Аппарат получил стеклянный корпус, 6,7-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED, процессор Apple A18 и 8 гигабайт оперативной памяти. На задней панели iPhone 16 Plus расположена двойная камера с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей. Телефон оснащен батареей емкостью 4674 миллиампер-часов.

В начале августа выяснилось, что iPhone 16e стал доступен в России дешевле 45 тысяч рублей. На старте продаж компромиссный смартфон Apple предлагали за 70-80 тысяч рублей.

