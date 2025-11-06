Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:58, 6 ноября 2025Наука и техника

iPhone Air подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone Air подешевел в России до 75 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Смартфон iPhone Air подешевел на российском рынке. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты заметили, что ультратонкий аппарат можно приобрести в России за 75 тысяч рублей. На старте продаж девайс продавали за 120 тысяч рублей, в начале октябре его цена опускалась до 100 тысяч рублей. Также специалисты подчеркнули, что в российских маркетплейсах Air стоит дешевле, чем в США. На родине Apple гаджет оценен в 999 долларов, или около 82 тысяч рублей.

«За рубежом iPhone Air стоит на 200 долларов дороже базового iPhone 17. В России, наоборот, Air самый доступный», — заявили авторы медиа. Они выяснили, что iPhone 17 продают для российских пользователей за 76 тысяч рублей.

Air получил 6,5-дюймовый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED с частотой 120 герц и максимальной яркостью 3000 нит. Он имеет процессор A19 Pro и 12 гигабайт оперативной памяти. На задней панели смартфона расположена камера разрешением 48 мегапикселей. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 3149 миллиампер-часов.

В конце октября стало известно, что стоимость выпущенного в 2024 году iPhone 16 упала до 53 тысяч рублей. В августе девайс оценивали в 62 тысячи рублей.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина лишилась уникального 20-тонного вооружения в ходе тяжелых боев за окруженный город

    В Кремле обратились к НАТО с просьбой

    В Москве из реки вытащили Tesla Cybertruck

    У россиянина нашли части самодельного пистолета-пулемета

    Алиев анонсировал перевод армии на стандарты НАТО

    Прикуривший от Вечного огня россиянин выслушал приговор

    Россиянам предложили безвизовую альтернативу отдыха в Таиланде и Вьетнаме

    Ученика увезли в больницу после урока химии в российской школе

    Российский священник рассказал об отскочившей от каски бойца СВО с иконой гранате

    Нефтегазовые доходы России упали на четверть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости