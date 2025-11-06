Hi-Tech Mail.ru: iPhone Air подешевел в России до 75 тысяч рублей

Смартфон iPhone Air подешевел на российском рынке. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты заметили, что ультратонкий аппарат можно приобрести в России за 75 тысяч рублей. На старте продаж девайс продавали за 120 тысяч рублей, в начале октябре его цена опускалась до 100 тысяч рублей. Также специалисты подчеркнули, что в российских маркетплейсах Air стоит дешевле, чем в США. На родине Apple гаджет оценен в 999 долларов, или около 82 тысяч рублей.

«За рубежом iPhone Air стоит на 200 долларов дороже базового iPhone 17. В России, наоборот, Air самый доступный», — заявили авторы медиа. Они выяснили, что iPhone 17 продают для российских пользователей за 76 тысяч рублей.

Air получил 6,5-дюймовый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED с частотой 120 герц и максимальной яркостью 3000 нит. Он имеет процессор A19 Pro и 12 гигабайт оперативной памяти. На задней панели смартфона расположена камера разрешением 48 мегапикселей. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 3149 миллиампер-часов.

В конце октября стало известно, что стоимость выпущенного в 2024 году iPhone 16 упала до 53 тысяч рублей. В августе девайс оценивали в 62 тысячи рублей.