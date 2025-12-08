Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:24, 8 декабря 2025Бывший СССР

Штурмовики вынудили бойцов ВСУ сбежать с поля боя

Российские штурмовики вынудили бойцов ВСУ сбежать с поля боя в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stinger / Reuters

Во время штурма двухэтажного дома в селе Ровное в Донецкой народной республике (ДНР) российские штурмовики вынудили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежать с поля боя. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в попытке добраться до другого дома и скрыться от бойцов ВС России, украинские военные попали в засаду и были ликвидированы.

Остальные солдаты ВСУ сложили оружие и сдались в плен, добавили в Минобороны.

Ранее командир отряда российской группировки войск «Север» с позывным Ветер рассказал, что военнослужащие ВСУ охотятся на животных с помощью дронов. По его словам, бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ перестали заводить кошек на своих позициях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп разочаровался в Зеленском. Украинский лидер до сих пор не прочитал мирный план США

    Не желающим глотать сперму партнера женщинам предложили три горячие альтернативы

    Кремль раскрыл подробности о трансляции прямой линии Путина

    В Германии предложили последовать примеру Украины

    Вдоль границы Таиланда с Камбоджей начались боестолкновения

    В России обозначили порядок выплат для уволившихся пенсионеров

    Цены на все iPhone рухнули

    Десяткам беженцев из зоны СВО дали месяц на возвращение «откуда прибыли»

    Нарколог обратил внимание на несколько странных деталей в поведении Зеленского

    Стали известны траты США на Украину в 2026 и 2027 годах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok