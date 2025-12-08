Российские штурмовики вынудили бойцов ВСУ сбежать с поля боя в ДНР

Во время штурма двухэтажного дома в селе Ровное в Донецкой народной республике (ДНР) российские штурмовики вынудили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежать с поля боя. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в попытке добраться до другого дома и скрыться от бойцов ВС России, украинские военные попали в засаду и были ликвидированы.

Остальные солдаты ВСУ сложили оружие и сдались в плен, добавили в Минобороны.

