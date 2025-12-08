Реклама

03:56, 8 декабря 2025

Российский боец рассказал о живодерах в рядах ВСУ

Боец Ветер: ВСУ сбрасывают мины на животных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) охотятся на животных с помощью дронов. Об этом изданию Daily Storm рассказал командир отряда российской группировки войск «Север» с позывным Ветер.

По его словам, бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ перестали заводить кошек на своих позициях. «Потому что ночью курсирует разведка небесная у противника, выявляют животных», — заявил он. Ветер подчеркнул, что противник целенаправленно сбрасывает мины на животных.

В августе российский военный рассказал, что противник прячет взрывные устройства в тушки мертвых кошек и зайцев и бросает их на тропы. Замаскированные таким способом бомбы могут сработать на технику и военнослужащих, а при наличии датчика движения — на гражданских.

Ранее сообщалось, что по просьбе матери военнослужащего в Тюмень из зоны СВО доставили кошку. Животное не вернувшегося из боя бойца отыскали на передовой.

