17:36, 8 декабря 2025Ценности

Сидни Суини высказалась о скандальной рекламе джинсов фразой «стало только хуже»

Актриса Сидни Суини не согласна с обвинениями в расизме из-за рекламы джинсов
Мария Винар

Фото: Geisler-Fotopress GmbH / Legion-Media

Американская актриса Сидни Суини высказалась о скандальной рекламе джинсов бренда American Eagle, участие в которой она приняла, фразой «стало только хуже». Соответствующее интервью приводит People.

28-летняя звезда телесериала «Эйфория» вновь отметила, что была очень удивлена реакцией общественности. По ее словам, она снялась в рекламе, поскольку ей нравится бренд и его джинсы. Кроме того, она заявила, что не согласна с обвинениями в расизме.

«Я не поддерживаю взгляды, которые люди в интернете связали с ней. Многие приписали мне то, что просто не правда. Я против любого проявления ненависти. Раньше я думала, что лучше совсем не реагировать на негатив медиа, но в этот раз поняла, что стало только хуже. Поэтому я надеюсь, что в новом году мы больше сосредоточимся на том, что нас объединяет, а не на том, что нас разъединяет», — подчеркнула знаменитость.

В ноябре сообщалось, что обвиненная в расизме Сидни Суини нашла способ восстановить репутацию.

