10:25, 8 декабря 2025Бывший СССРЭксклюзив

Соратникам Зеленского спрогнозировали уход на фронт

Политолог Журавлев спрогнозировал соратникам Зеленского уход на фронт
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Многие из соратников и бывших соратников президента Украины Владимира Зеленского пойдут на фронт, считает политолог Дмитрий Журавлев. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, многие [из соратников Зеленского] пойдут на фронт. Но здесь нужно точно определить понятие фронт. Потому что штаб группировки — это тоже фронт. Что-то мне подсказывает, что эти люди в штурмовые роты не пойдут. Они будут сидеть в высоких штабах», — допустил Журавлев.

По словам политолога, скоро соратники украинского лидера отойдут от него.

«Если от Зеленского другой дороги, кроме как на фронт, не будет, они окажутся на фронте. Если будет, то они окажутся в Нью-Йорке, Париже, Лондоне», — заключил он.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности пойти на фронт. Он добавил, что не пошел добровольцем, поскольку занимал пост министра иностранных дел, однако от мобилизации уклоняться не планирует.

В конце ноября отправленный в отставку глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что пойдет на фронт. При этом он не уточнил, когда намерен отправиться на передовую и в каком статусе.

