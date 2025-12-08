Реклама

05:10, 8 декабря 2025

Совбез ООН проведет заседание по Украине

Совбез ООН проведет заседание по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Pool / Reuters

Совет безопасности Организации объединенных наций (ООН) проведет заседание по Украине во вторник, 9 декабря. Об этом сообщила пресс-служба постпредства Словении при ООН.

Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. Уточняется, что проведение встречи было запрошено Словенией в национальном качестве, а также Данией, Францией, Великобританией, Грецией и Республикой Корея.

Ранее сообщалось, что менее половины стран ООН проголосовали за проект резолюции по украинским детям на заседании Генассамблеи международной организации. Документ был предложен Украиной, Канадой и европейскими странами. За принятие проголосовала 91 делегация, 57 стран воздержались. Россия, Иран, КНДР, Белоруссия, Судан и еще семь стран голосовали против. Более тридцати государств не участвовали в голосовании.

