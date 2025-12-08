Американский постпред в НАТО Уитакер: США являются единственной сверхдержавой

США являются единственной в мире сверхдержавой. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News заявил американский постоянный представитель в НАТО Мэттью Уитакер.

«Простая правда в том, что мы являемся единственной мировой сверхдержавой», — признал дипломат.

По мнению Уитакера, Штаты и президент страны Дональд Трамп являются единственной силой, способной усадить Россию и Украину за стол переговоров. Он подчеркнул, что если США выдут из процесса по урегулированию российско-украинского конфликта, то вероятность заключения мирного соглашения резко снизится.

Ранее посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев заявил, что сотрудничество двух свердержав — России и США — необходимо для процветания человечества.