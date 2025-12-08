Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:01, 8 декабря 2025Мир

США назвали единственной сверхдержавой

Американский постпред в НАТО Уитакер: США являются единственной сверхдержавой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yuki Iwamura / AP

США являются единственной в мире сверхдержавой. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News заявил американский постоянный представитель в НАТО Мэттью Уитакер.

«Простая правда в том, что мы являемся единственной мировой сверхдержавой», — признал дипломат.

По мнению Уитакера, Штаты и президент страны Дональд Трамп являются единственной силой, способной усадить Россию и Украину за стол переговоров. Он подчеркнул, что если США выдут из процесса по урегулированию российско-украинского конфликта, то вероятность заключения мирного соглашения резко снизится.

Ранее посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев заявил, что сотрудничество двух свердержав — России и США — необходимо для процветания человечества.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин потребовал усилить контроль за наличными

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Раскрыта судьба одного из глав ЧВК «Вагнер»

    Жителей США предупредили о ненормальных опасных оленях

    Китайские производители смартфонов поиздевались над Apple

    Самолет сел из-за оказавшейся в двигателе птицы в США

    В США заверили в способности Трампа остановить конфликт на Украине

    В ВСУ могут мобилизовать еще минимум полмиллиона бойцов

    Нюша вышла в свет в ультракоротком платье

    США назвали единственной сверхдержавой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok