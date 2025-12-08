Реклама

Культура
12:32, 8 декабря 2025Культура

Стало известно о подорванном здоровье Долиной

Директор Ларисы Долиной заявил, что здоровье певицы пострадало из-за скандала
Ольга Коровина

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Концертный директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что здоровье исполнительницы пострадало из-за скандала с продажей квартиры. Его слова передает aif.ru.

«Она по-человечески пострадала. У нее сильнейший стресс и подорванное здоровье», — сообщил представитель Долиной.

Пудовкин подчеркнул, что состояние артистки «мало кого волнует» из-за эмоциональности комментаторов, которые призывают ее «отменить». Он отметил, что реакция хейтеров была бы иной, если бы ситуация произошла не с Долиной, а с кем-то из их родственников. «Человек попал в катастрофическую жизненную ситуацию, оказался в очень сложной ситуации и финансовой, и моральной, а самое главное — эмоциональной», — заключил директор певицы.

Ранее сообщалось, что Долина указала на неосмотрительность Полины Лурье при покупке ее квартиры. В иске артистка отметила, что Лурье должна была проявить разумную осмотрительность при заключении сделки. Однако она «проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства», которые очевидно свидетельствовали «об искажении воли истца».

